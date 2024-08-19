Кандидат левых в премьеры Франции отвергла призыв к импичменту Макрона

Выдвинутая коалицией левых партий кандидат в премьер-министры Франции Люси Касте заявила, что не поддерживает идею ультралевой "Непокоренной Франции" инициировать импичмент Эмманюэля Макрона, если он не назначит ее главой правительства.

Об этом Касте сказала в эфире BFMTV в понедельник, 19 августа, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о возможности импичмента Макрона кандидат в премьеры от левого блока сказала, что ее цель – "не импичмент, а сосуществование".

"Сегодня в стране существует социальная и демократическая чрезвычайная ситуация. Абсолютно неотложным является осуществление политики, которой ожидают французы", – добавила она, отказавшись комментировать „инициативы левых политических партий".

Реклама:

Касте добавила, что правительство левых находится в процессе формирования, в него войдут представители всех партий "Нового народного фронта", в том числе и "Непокоренной Франции".

Напомним, на выходных лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон и влиятельные члены партии призвали Макрона назначить кандидата левого блока "Новый народный фронт" Люси Касте премьер-министром, от чего тот ранее отказался.

В противном случае, заявили они, парламент Франции должен начать процедуру импичмента президента из-за решения, которое "является достойным осуждения нарушением элементарных требований президентского мандата".

Предложение Меланшона так и не поддержала ни одна из других партий "Нового народного фронта".