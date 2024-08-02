Байден і Гарріс зустріли в аеропорту звільнених з Росії американців

Президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс привітали трьох американців, яких Росія звільнила в результаті великого та складного обміну ув’язненими.

Про це повідомляє CBS News, пише "Європейська правда".

Літак з репортером Wall Street Journal Еваном Гершковичем, ветераном морської піхоти Полом Віланом і російсько-американською журналісткою Алсу Курмашевою приземлився на авіабазі Ендрюс у Меріленді. Це сталося після того, як їх звільнили в рамках обміну, у якому також брали участь Німеччина, Словенія, Польща та Норвегія.

Владімір Кара-Мурза, власник грін-карти США і критик Кремля, також був звільнений, але вирішив поїхати до Німеччини, за словами радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана.

Реклама:

Першим з літака вийшов Вілан, за ним Гершкович, а потім Курмашева. Усі троє обмінялися теплими привітаннями з президентом і віцепрезиденткою, перш ніж їхні родини та друзі зустріли їх обіймами та оплесками.

Разом із членами родин зібралися близько десятка співробітників Wall Street Journal, щоб зустріти свого колегу вдома.

"Найскладніший виклик у цьому випадку був для інших країн, тому що я попросив їх зробити деякі речі, які суперечили їхнім безпосереднім інтересам", – сказав Байден журналістам на злітній смузі.

"І їм було дуже важко це зробити, особливо Німеччині та Словенії. Словенія приєдналася в останню хвилину, і я скажу вам, що (німецький) канцлер був неймовірним", – додав Байден.

Гарріс похвалила Байдена перед журналістами, назвавши цей обмін "надзвичайним свідченням того, як важливо мати президента, який розуміє силу дипломатії".

"Це неймовірний день, я бачу це в сім'ях, в їхніх очах і в їхніх сльозах", – додала вона.

У четвер Туреччина офіційно підтвердила обмін 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

Російський опозиціонер Алєксєй Навальний, який помер у лютому в колонії, мав бути частиною домовленості Заходу та Росії про обмін.

У межах обміну в Німеччині звільнили офіцера ФСБ, убивцю Вадима Красікова, що викликало розчарування в німецькій прокуратурі. Німецький уряд визнав, що це рішення було ухвалити нелегко.