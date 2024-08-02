Шольц прокомментировал решение Германии обменять осужденного убийцу-россиянина

Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг вечером лично встретил в аэропорту самолет с освобожденными из России заключенными, отстаивая решение обменять осужденного убийцу Вадима Красикова.

О встрече в аэропорту Кельна-Бонна сообщило издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

Частный самолет с 13 освобожденными заключенными приземлился поздно вечером в четверг. Чтобы встретить их, канцлер прервала свой летний отпуск.

Шольц отметил, что многие из заключенных опасались за свое здоровье и жизнь, поэтому важно, что "мы сделали возможным эту защиту для них здесь".

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Комментируя обмен Вадимка Красикова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство в Берлине чеченского командира Зелимхана Хангошвили, Шольц сказал, что это решение не было легким.

Das ist ein besonderer Moment. Alle sind wohlbehalten angekommen. In den ausführlichen Gesprächen mit den Befreiten haben viele erzählt, dass nicht mal sie mit einer Freilassung gerechnet haben. Sie sind überwältigt, plötzlich in Freiheit zu sein. (1/2) pic.twitter.com/feB4cGIeCe – Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 1, 2024

"Никому не было легко принять решение о депортации убийцы, приговоренного к пожизненному заключению после нескольких лет тюрьмы", – сказал Шольц.

Сложное решение по Красикову приняла коалиция совместно после тщательного обсуждения и обдумывания. Лидер оппозиции Фридрих Мерц, председатель парламентской фракции ХДС/ХСС, был проинформирован на ранней стадии и, по словам Шольца, согласился с этим решением.

После встречи с освобожденными Шольц назвал обмен правильным решением: "И если у вас были какие-то сомнения, вы потеряете их после разговора с теми, кто сейчас на свободе".

Представитель внешнеполитического направления социал-демократов Михаэль Рот прокомментировал, что иногда приходится "заключать сделку с дьяволом ради человечности".

Министр юстиции Марко Бушманн признал, что ради свободы заключенных пришлось пойти на болезненные уступки. Он сообщил, что Красиков был не помилован, а депортирован. "Как министр юстиции, я несу ответственность за одну особенно горькую уступку", – отметил Бушманн.

В ходе беспрецедентной операции с участием турецкой спецслужбы MIT было обменяно в общей сложности 26 заключенных.

В обмен на освобождение политзаключенных и критиков Кремля Германия, США и страны-партнеры отпустили осужденного убийцу и заключенных, подозреваемых в шпионаже на Россию.

Президент США Джо Байден признал, что Германии пришлось пойти на значительные уступки для достижения обмена пленными. Шольц заявил, что это решение укрепило германо-американскую дружбу.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который умер в феврале в колонии, должен был быть частью договоренности Запада и России об обмене.

Освобождение Красикова в Германии вызвало разочарование в немецкой прокуратуре. Немецкое правительство признало, что это решение было принять нелегко.