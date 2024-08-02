Вільнюс продасть на аукціоні культові старі тролейбуси

Вільнюський громадський транспорт (VVT) виставляє на аукціон 16 легендарних тролейбусів Škoda 14Tr – деякі з них курсували вулицями міста вже понад 30 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

У другій половині серпня на вулиці Вільнюса вийдуть 20 нових тролейбусів. Загалом VVT планує оновити весь тролейбусний парк до 2026 року, тому зараз "прощається" з транспортними засобами, які більше не придатні для експлуатації.

Більшість з них обслуговували пасажирів понад 30 років і проїхали понад 1,2 мільйона кілометрів.

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фото: vvt

Ціна тролейбусів, побудованих у період з 1984 по 2004 рік, починається від 1 459 євро. Ті, хто виграє аукціон і придбає тролейбуси, будуть зобов'язані використовувати їх відповідально.

"Є випадки, коли придбані транспортні засоби кидають напризволяще – вони або їхні частини опиняються в лісах, забруднюючи навколишнє середовище і створюючи додатковий клопіт для держави, яка повинна забезпечити їхню належну утилізацію", – зазначив Ауреліюс Болдіновас, технічний директор VVT.

Переможці тендеру повинні будуть самостійно перевезти тролейбуси до необхідного місця, а решту невикуплених транспортних засобів буде відправлено на металобрухт.

Досвід інших міст і країн показує, що старі транспортні засоби можна відродити і використовувати для різноманітних цілей, наприклад, як кафе, продуктові кіоски, мистецькі інсталяції та інші, переконані у VVT.

Нагадаємо, влітку 2023 року Вільнюс сховав старі тролейбуси на час проведення саміту НАТО.

Раніше повідомляли, що Вільнюс став першим містом у Європі, де почали використовувати безпілотні автомобілі у реальних умовах дорожнього руху.