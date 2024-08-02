Вильнюс продаст на аукционе культовые старые троллейбусы

Вильнюсский общественный транспорт (VVT) выставляет на аукцион 16 легендарных троллейбусов Škoda 14Tr – некоторые из них курсировали по улицам города уже более 30 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Во второй половине августа на улицы Вильнюса выйдут 20 новых троллейбусов. В целом VVT планирует обновить весь троллейбусный парк до 2026 года, поэтому сейчас "прощается" с транспортными средствами, которые больше не пригодны для эксплуатации.

Большинство из них обслуживали пассажиров более 30 лет и проехали более 1,2 миллиона километров.

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фото: VVT

Цена троллейбусов, построенных в период с 1984 по 2004 год, начинается от 1 459 евро. Те, кто выиграет аукцион и приобретет троллейбусы, будут обязаны использовать их ответственно.

"Есть случаи, когда приобретенные транспортные средства бросают на произвол судьбы – они или их части оказываются в лесах, загрязняя окружающую среду и создавая дополнительные хлопоты для государства, которое должно обеспечить их надлежащую утилизацию", – отметил Аурелиюс Болдиновас, технический директор VVT.

Победители тендера должны будут самостоятельно перевезти троллейбусы до необходимого места, а остальные невыкупленные транспортные средства будут отправлены на металлолом.

Опыт других городов и стран показывает, что старые транспортные средства можно возродить и использовать для различных целей, например, как кафе, продуктовые киоски, художественные инсталляции и другие, убеждены в VVT.

Напомним, летом 2023 года Вильнюс спрятал старые троллейбусы на время проведения саммита НАТО.

Ранее сообщалось, что Вильнюс стал первым городом в Европе, где начали использовать беспилотные автомобили в реальных условиях дорожного движения.