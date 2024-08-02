Команда румунських пожежників вирушила на допомогу колегам у Греції

Румунія відправила до Греції команду пожежників, щоб підтримати грецьких вогнеборців у найскладніший період року, коли в країні часто стаються лісові пожежі.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Команда румунських пожежників буде діяти в Аттиці та вже вирушила на перше завдання в район міста Кропія. У їхньому розпорядженні також три пожежні машини, одна велика машина-цистерна на 30 000 літрів та гелікоптер.

Фото: IGSU

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Фото: IGSU

Естонія цього літа вперше відправила дві команди вогнеборців на допомогу Іспанії.

Як відомо, у спекотні місяці від лісових пожеж потерпають усі південні країни Європи. У Греції за цей сезон сталися вже сотні лісових пожеж. Через одну з них закривали великий прикордонний пункт між Грецією та Північною Македонією.

Цього тижня одразу з кількома пожежами борються на півдні Хорватії, в Іспанії, у Північній Македонії.