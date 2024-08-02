Команда румынских пожарных отправилась на помощь коллегам в Греции

Румыния отправила в Грецию команду пожарных, чтобы поддержать греческих пожарных в самый сложный период года, когда в стране часто происходят лесные пожары.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Команда румынских пожарных будет действовать в Аттике и уже отправилась на первое задание в район города Кропия. В их распоряжении также три пожарные машины, одна большая машина-цистерна на 30 000 литров и вертолет.

Фото: IGSU

Фото: IGSU

Эстония этим летом впервые отправила две команды пожарных на помощь Испании.

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Как известно, в жаркие месяцы от лесных пожаров страдают все южные страны Европы. В Греции за этот сезон произошли уже сотни лесных пожаров. Из-за одного из них закрывали большой пограничный пункт между Грецией и Северной Македонией.

На этой неделе сразу с несколькими пожарами борются на юге Хорватии, в Испании, в Северной Македонии.