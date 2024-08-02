Команда румынских пожарных отправилась на помощь коллегам в Греции
Новости — Пятница, 2 августа 2024, 10:40 —
Румыния отправила в Грецию команду пожарных, чтобы поддержать греческих пожарных в самый сложный период года, когда в стране часто происходят лесные пожары.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
Команда румынских пожарных будет действовать в Аттике и уже отправилась на первое задание в район города Кропия. В их распоряжении также три пожарные машины, одна большая машина-цистерна на 30 000 литров и вертолет.
Эстония этим летом впервые отправила две команды пожарных на помощь Испании.
Как известно, в жаркие месяцы от лесных пожаров страдают все южные страны Европы. В Греции за этот сезон произошли уже сотни лесных пожаров. Из-за одного из них закрывали большой пограничный пункт между Грецией и Северной Македонией.
На этой неделе сразу с несколькими пожарами борются на юге Хорватии, в Испании, в Северной Македонии.