В аэропорту Северной Македонии произошел скандал с президентом Косово

Косово обвинило сотрудников службы безопасности аэропорта в столице соседней Северной Македонии Копье в нарушении международных правил после инцидента, во время которого президент Вйоса Османи отказалась отдать свой мобильный телефон во время проверки на безопасность.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RFE/RL.

Инцидент произошел 1 августа, когда Османи и ее сопровождение направлялись в Словению.



Политический советник Османи Беким Купина заявил, что поведение сотрудников македонского аэропорта противоречит всем международным нормам, согласно которым главы государств во время путешествий защищены дипломатическими привилегиями и иммунитетами.

"Нарушая эти правила, македонская сторона забрала личную сумку президента", – заявил Купина.

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"Хотя это противоречило правилам, команда президента позволила это сделать, чтобы президент могла войти в аэропорт, в частности, в VIP-зал, который был зарезервирован устной нотой нашего посольства, как это практикуется для глав государств.



Однако, из соображений безопасности, президент не позволила взять ее телефон, поскольку это было бы серьезным нарушением", – добавил Купина.

Он заявил, что сотрудник службы безопасности аэропорта "пытался физически толкнуть президента, что заставило косовскую полицию (которая охраняла президента) вмешаться, чтобы освободить путь" для Османи.



Инцидент был разрешен, когда спикер парламента Северной Македонии Африм Гаши лично прибыл в аэропорт и помог Османи и ее сопровождению продолжить поездку.



Македонские власти отвергли обвинения в умышленном нарушении, но заявили, что начали расследование.



Служба безопасности аэропорта заявила, что 1 августа ее сотрудники проводили стандартную проверку безопасности в аэропорту.



Косово и Северная Македония имеют дипломатические отношения, и до сих пор подобных инцидентов не было.

В прошлом месяце Османи посетила Скопье, где встретилась с новоизбранным президентом Северной Македонии Горданой Силяновской Давковой.

Напомним, в конце июля президента Израиля продержали в самолете в Париже 40 минут из-за угрозы безопасности.

А на днях людей из аэропорта Братиславы эвакуировали из-за сообщения о бомбе.