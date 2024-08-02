Дружина прем’єра Іспанії скаржиться на суддю, який веде слідство проти неї

Адвокат дружини прем’єр-міністра Іспанії Бегоньї Гомес подав скаргу на суддю Хуана Карлоса Пейнадо, який розслідує її професійну діяльність на предмет корупції, звинувативши його у двох злочинах: перевищенні повноважень та розголошенні таємниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на el Diario.es.

У понад 50-сторінковій скарзі Бегонья Гомес звинувачує суддю Пейнадо в тому, що він порушив проти неї справу в "незвичний, хаотичний і перспективний спосіб" та виніс постанови, які є "явно несправедливими, необґрунтованими і не мають юридичного підґрунтя".

Стверджується, що суддя не мав достатніх підстав для розслідування проти дружини прем’єра Іспанії, довільно поводився з доказами та перевищував свої повноваження – наприклад нібито погрожуючи Гомес арештом у разі неявки до суду.

Реклама:

Адвокат Гомес просить викликати Хуана Карлоса Пейнадо для надання свідчень про те, як велася справа проти його клієнтки, поки вона була таємницею слідства.

Нагадаємо, дружину Санчеса звинувачують у торгівлі впливом і корупції під час роботи в освітньому центрі IE Africa Center. Стверджується, що вона нібито посприяла отриманню урядових субсидій кільком компаніям, з якими працювала.

Минулого місяця Бегонія Гомес прибула до суду в Мадриді, але відмовилась свідчити.

Педро Санчес на тлі корупційного скандалу довкола дружини навіть задумався про відставку, але зрештою 29 квітня голова уряду Іспанії оголосив, що залишиться на посаді.

Читайте також: Криза родинного характеру: куди заведе Іспанію звинувачення в корупції дружини прем'єра.