Дружина прем’єра Іспанії скаржиться на суддю, який веде слідство проти неї
Адвокат дружини прем’єр-міністра Іспанії Бегоньї Гомес подав скаргу на суддю Хуана Карлоса Пейнадо, який розслідує її професійну діяльність на предмет корупції, звинувативши його у двох злочинах: перевищенні повноважень та розголошенні таємниці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на el Diario.es.
У понад 50-сторінковій скарзі Бегонья Гомес звинувачує суддю Пейнадо в тому, що він порушив проти неї справу в "незвичний, хаотичний і перспективний спосіб" та виніс постанови, які є "явно несправедливими, необґрунтованими і не мають юридичного підґрунтя".
Стверджується, що суддя не мав достатніх підстав для розслідування проти дружини прем’єра Іспанії, довільно поводився з доказами та перевищував свої повноваження – наприклад нібито погрожуючи Гомес арештом у разі неявки до суду.
Адвокат Гомес просить викликати Хуана Карлоса Пейнадо для надання свідчень про те, як велася справа проти його клієнтки, поки вона була таємницею слідства.
Нагадаємо, дружину Санчеса звинувачують у торгівлі впливом і корупції під час роботи в освітньому центрі IE Africa Center. Стверджується, що вона нібито посприяла отриманню урядових субсидій кільком компаніям, з якими працювала.
Минулого місяця Бегонія Гомес прибула до суду в Мадриді, але відмовилась свідчити.
Педро Санчес на тлі корупційного скандалу довкола дружини навіть задумався про відставку, але зрештою 29 квітня голова уряду Іспанії оголосив, що залишиться на посаді.
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