Жена премьера Испании жалуется на судью, который ведет следствие против нее

Адвокат жены премьер-министра Испании Бегонии Гомес подал жалобу на судью Хуана Карлоса Пейнадо, который расследует ее профессиональную деятельность на предмет коррупции, обвинив его в двух преступлениях: превышении полномочий и разглашении тайны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на elDiario.es.

В более чем 50-страничной жалобе Бегонья Гомес обвиняет судью Пейнадо в том, что он возбудил против нее дело в "необычный, хаотичный и перспективный способ" и вынес постановления, которые являются "явно несправедливыми, необоснованными и не имеют юридической основы".

Утверждается, что судья не имел достаточных оснований для расследования против жены премьера Испании, произвольно обращался с доказательствами и превышал свои полномочия – например, якобы угрожая Гомес арестом в случае неявки в суд.

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Адвокат Гомес просит вызвать Хуана Карлоса Пейнадо для дачи показаний о том, как велось дело против его клиентки, пока оно было тайной следствия.

Напомним, жену Санчеса обвиняют в торговле влиянием и коррупции во время работы в образовательном центре IE Africa Center. Утверждается, что она якобы поспособствовала получению правительственных субсидий нескольким компаниям, с которыми работала.

В прошлом месяце Бегония Гомес прибыла в суд в Мадриде, но отказалась давать показания.

Педро Санчес на фоне коррупционного скандала вокруг жены даже задумался об отставке, но в конце концов 29 апреля глава правительства Испании объявил, что останется на посту.

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