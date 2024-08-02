Украина начала говорить о "соглашении по безопасности" с Ирландией

Представители Украины и Ирландии провели переговоры для заключения двустороннего соглашения и развития двустороннего сотрудничества.

Об этом 2 августа сообщили в Офисе президента, пишет "Европейская правда".

С украинской стороны переговорную группу возглавил заместитель председателя ОП Игорь Жовква.

Стороны "обсудили содержание двустороннего соглашения, обменялись мнениями относительно конкретных положений и договорились о дальнейших шагах", говорится в сообщении.

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Хотя ОП не уточняет, чего именно касается двустороннее соглашение, указывается, что переговоры состоялись после договоренности Владимира Зеленского во время встречи с премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом.

Тогда Зеленский говорил, что договорился об "усилении работы над двусторонним соглашением по безопасности" и визите ирландского премьера в Киев для его подписания.

Глава государства также накануне анонсировал начало переговоров о новом "соглашении по безопасности".

На сегодня Украина подписала уже 25 таких двусторонних документов, а также Ukraine Compact – многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.