ЕС рассказал о помощи в борьбе с лесными пожарами на Балканах

Механизм гражданской защиты ЕС был активирован на этой неделе для борьбы с лесными пожарами, охватившими юго-восточную Европу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Еврокомиссии.

"В постоянной борьбе с лесными пожарами Механизм гражданской защиты ЕС отреагировал немедленно. Я благодарен государствам-членам, которые прислали помощь – это солидарность ЕС на практике!" – заявил комиссар по вопросам управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил:

По просьбе Северной Македонии о помощи Германия и Швеция мобилизовали по 2 самолета из своего флота спасательных служб. Эту помощь дополнили Чехия, предоставив 1 вертолет, и Словения, предоставив 2 вертолета. Кроме того, в Северную Македонию был направлен офицер связи из Координационного центра ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации.

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В Болгарию, в ответ на активацию Механизма, Греция и Франция направили по 2 самолета. Кроме того, 2 самолета Швеции дополнили реагирование.

Наконец, для поддержки Албании в борьбе с лесными пожарами были развернуты 2 самолета от Италии.

Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации продолжает внимательно следить за ситуацией, обеспечивая быстрое развертывание дальнейшей помощи в случае необходимости.

Как известно, в жаркие месяцы от лесных пожаров страдают все южные страны Европы. В Греции за этот сезон произошли уже сотни лесных пожаров. Из-за одного из них закрывали большой пограничный пункт между Грецией и Северной Македонией.

На этой неделе сразу с несколькими пожарами борются на юге Хорватии, в Испании, в Северной Македонии.