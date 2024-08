Во время испытаний на шотландском космодроме взорвался ракетный двигатель

Во время испытаний на космодроме SaxaVord Spaceport в Шотландии, который в прошлом году стал первой в Британии лицензированной площадкой для вертикального запуска ракет, взорвался ракетный двигатель.

Об этом сообщает ВВС, пишет "Европейская правда".

Кадры с места происшествия показали мощный взрыв поздно вечером в понедельник на Шетландских островах у северного побережья Шотландии.

First time I think we’ve seen flamey end ignition sideways pic.twitter.com/qTrqTbVfHK

