Во время испытаний на шотландском космодроме взорвался ракетный двигатель

Во время испытаний на космодроме SaxaVord Spaceport в Шотландии, который в прошлом году стал первой в Британии лицензированной площадкой для вертикального запуска ракет, взорвался ракетный двигатель.

Об этом сообщает ВВС, пишет "Европейская правда".

Кадры с места происшествия показали мощный взрыв поздно вечером в понедельник на Шетландских островах у северного побережья Шотландии.

First time I think we’ve seen flamey end ignition sideways pic.twitter.com/qTrqTbVfHK Реклама: August 19, 2024

Объект был эвакуирован перед испытанием, и никто не пострадал, заявили SaxaVord Spaceport и его немецкий партнер Rocket Factory Augsburg (RFA).

Компания RFA заявила, что пытается собрать информацию, чтобы решить, что произошло после "аномалии" во время испытания.

SaxaVord Spaceport надеется стать первой британской площадкой, которая осуществит вертикальный запуск на орбиту. Он получил ключевую лицензию на безопасность от регулирующих органов в апреле.

Площадка позволяет осуществлять до 30 запусков в год, которые будут использоваться для вывода спутников и другого полезного груза в космос.

Напомним, в октябре прошлого года в Испании провели первый в Европе полностью частный запуск ракеты.

А в январе 2023 года попытка Британии стать первой европейской страной, которая запустила спутники в космос, закончилась неудачей.