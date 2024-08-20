У Болгарії поки не домовилися про вихід з політичної кризи

У Болгарії зустрічі між представниками партій поки не допомогли знайти конкретний шлях до виходу з політичної кризи, що виникла після відмови президента призначати технічний уряд.

Про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Дві зустрічі між представниками партій у вівторок не закінчилися конкретними домовленостями щодо виходу з політичної кризи після того, як президент Румен Радев відмовився затверджувати технічний уряд на чолі з прем’єркою Горікою Гранчаровоюій-Кожаревою через невдоволення кандидатурою очільника МВС.

Із заяв після зустрічей стало зрозуміло, що поки серед депутатів немає більшості для обрання заступників голови Рахункової палати, омбудсмена та заступника керівника Нацбанку. Це посади, на яких у посадовців скінчився термін повноважень і з-поміж яких президент згідно із останніми законодавчими змінами може вибрати тимчасового прем’єра.

Реклама:

За день до цього Радев закликав депутатів подати йому перелік потенційних кандидатур для обрання прем’єром, але щоб у них не було чіткої партійної афіліації.

Після відмови президента затверджувати технічний уряд стало зрозуміло, що нові позачергові вибори у Болгарії, які вже планували на 20 жовтня, відкладаються на пізніший час.

Політична криза у Болгарії триває з 2021 року, відтоді в країні відбулись уже шість дострокових парламентських виборів. Останні, у червні 2024 року, не змогли призвести до формування постійного уряду.

Більше про ситуацію в країн читайте тут: Шанс зупинити "друзів Путіна": завдяки чому Болгарія зможе вийти з політичної кризи.