В Болгарии пока не договорились о выходе из политического кризиса

В Болгарии встречи между представителями партий пока не помогли найти конкретный путь к выходу из политического кризиса, возникшего после отказа президента назначать техническое правительство.

Об этом сообщает болгарская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Две встречи между представителями партий во вторник не закончились конкретными договоренностями по выходу из политического кризиса после того, как президент Румен Радев отказался утверждать техническое правительство во главе с премьером Горикой Гранчаровой-Кожаревой из-за недовольства кандидатурой главы МВД.

Из заявлений после встреч стало понятно, что пока среди депутатов нет большинства для избрания заместителей председателя Счетной палаты, омбудсмена и заместителя руководителя Нацбанка. Это должности, на которых у чиновников закончился срок полномочий и среди которых президент согласно последним законодательным изменениям может выбрать временного премьера.

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За день до этого Радев призвал депутатов подать ему перечень потенциальных кандидатур для избрания премьером, но чтобы у них не было четкой партийной аффилиации.

После отказа президента утверждать техническое правительство стало понятно, что новые внеочередные выборы в Болгарии, которые уже планировали на 20 октября, откладываются на более позднее время.

Политический кризис в Болгарии продолжается с 2021 года, с тех пор в стране состоялись уже шесть досрочных парламентских выборов. Последние, в июне 2024 года, не смогли привести к формированию постоянного правительства.

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