Прем’єр Британії закликав Нетаньягу дотримуватись міжнародного права у Газі

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у вівторок, 20 серпня, провів телефонну розмову з головою ізраїльського уряду Біньяміном Нетаньягу про ситуацію в секторі Гази.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба британського прем’єра.

У розмові Стармер і Нетаньягу обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення вогню в секторі Гази та звільнення заручників.

Голова уряду Британії підтвердив підтримку права Ізраїлю на самооборону і роботу з партнерами для підтримки регіональної безпеки.

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"Прем'єр-міністр також закликала прем'єр-міністра Нетаньяху забезпечити більший доступ до затриманих, яких утримує Ізраїль, збільшити доставку допомоги до Гази і забезпечити постійне дотримання міжнародного права", – йдеться в повідомленні.

Минулого тижня Франція і Велика Британія висловили сподівання, що "перебувають на порозі угоди", щоб покласти край конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Напередодні стало відомо, що Нетаньягу прийняв "проміжну пропозицію" США, спрямовану на зменшення розбіжностей між Ізраїлем та ХАМАС і підготовки угоди про припинення вогню.

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден прагне досягти угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників до кінця цього тижня.