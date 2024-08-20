Премьер Британии призвал Нетаньяху соблюдать международное право в Газе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во вторник, 20 августа, провел телефонный разговор с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху о ситуации в секторе Газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба британского премьера.

В разговоре Стармер и Нетаньяху обсудили дипломатические усилия, направленные на прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников.

Глава правительства Британии подтвердил поддержку права Израиля на самооборону и работу с партнерами для поддержания региональной безопасности.

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"Премьер-министр также призвала премьер-министра Нетаньяху обеспечить больший доступ к задержанным, которых удерживает Израиль, увеличить доставку помощи в Газу и обеспечить постоянное соблюдение международного права", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе Франция и Великобритания выразили надежду, что "находятся на пороге соглашения", чтобы положить конец конфликту между Израилем и ХАМАС.

Накануне стало известно, что Нетаньяху принял "промежуточное предложение" США, направленное на уменьшение разногласий между Израилем и ХАМАС и подготовки соглашения о прекращении огня.

По данным СМИ, президент США Джо Байден стремится достичь соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников до конца этой недели.