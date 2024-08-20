Шольц вважає, що Гарріс буде "дуже хорошим президентом" США

Канцлер Німеччини Олаф Шольц високо оцінив кандидатку в президенти США від Демократичної партії Камалу Гарріс.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Sat 1, яке цитує агентство DPA, повідомляє "Європейська правда".

Шольц сказав, що "добре знає" Гарріс і вона, "безумовно, була б дуже хорошим президентом" у разі перемоги на виборах у листопаді 2024 року.

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Канцлер не відповів, чи буде Гарріс кращим вибором для Німеччини на посаді президента США, ніж її суперник, республіканець Дональд Трамп.

"Камала Гарріс – дуже хороша політикиня, яка буде дотримуватися того, що важливо для нас, а через Атлантичний океан, між США і Європою, між США і Німеччиною, триватиме гарна співпраця", – додав Шольц.

Минулого місяця канцлер Німеччини припустив, що у віцепрезидентки США Камали Гарріс є шанси здобути перемогу на президентських виборах.

Тоді ж міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала рішення Камали Гарріс змагатись за посаду президента США, підкресливши, що перебування жінок на впливових посадах не є чимось поганим.