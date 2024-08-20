Шольц считает, что Харрис будет "очень хорошим президентом" США

Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Sat 1, которое цитирует агентство DPA, сообщает "Европейская правда".

Шольц сказал, что "хорошо знает" Харрис и она, "безусловно, была бы очень хорошим президентом" в случае победы на выборах в ноябре 2024 года.

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Канцлер не ответил, будет ли Харрис лучшим выбором для Германии на посту президента США, чем ее соперник, республиканец Дональд Трамп.

"Камала Харрис – очень хороший политик, который будет придерживаться того, что важно для нас, а через Атлантический океан, между США и Европой, между США и Германией, будет продолжаться хорошее сотрудничество", – добавил Шольц.

В прошлом месяце канцлер Германии предположил, что у вице-президента США Камалы Харрис есть шансы одержать победу на президентских выборах.

Тогда же министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала решение Камалы Харрис бороться за пост президента США, подчеркнув, что пребывание женщин на влиятельных должностях не является чем-то плохим.