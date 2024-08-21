У Швеції природозахисники занепокоєні великим відстрілом бурих ведмедів

Швеція видала ліцензії на відстріл 20% популяції бурих ведмедів під час щорічного сезону полювання, що розпочинається у середу, незважаючи на занепокоєння захисників природи.

Про це йдеться у публікації The Guardian, пише "Європейська правда".

Посадовці видали ліцензії на відстріл трохи менше 500 бурих ведмедів. За офіційними даними, це становить близько 20% від загальної популяції. У результаті кількість ведмедів у Швеції скоротиться приблизно до 2 тисяч – це майже на 40% менше, ніж було у 2008 році.

Велика кількість виданих ліцензій занепокоїла захисників природи, які кажуть, що без належного захисту великі популяції хижаків у Європі можуть зіткнутися з загрозою у деяких країнах.

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"Це чисте трофейне полювання. Управління дикою природою у Швеції полягає у вбивстві тварин, а не в їхньому максимальному збереженні", – каже Магнус Орребрант, голова Шведської асоціації хижаків.

У 1920-х роках на бурих ведмедів у Швеції полювали майже до повного їхнього вимирання, але завдяки ретельному управлінню популяція відновилася до пікового рівня близько 3300 особин у 2008 році. Однак за останні п'ять років кількість ведмедів, на яких полюють, зростає, і минулого року було вбито рекордну кількість – 722 особини.

Цього року було видано ліцензії на відстріл 486 ведмедів, ще невизначена кількість може бути відстріляна там, де ведмеді становлять загрозу для сільськогосподарських тварин.

У листопаді 2022 року новий закон надав місцевим мисливським асоціаціям більше повноважень для нагляду за управлінням великими хижаками, включаючи ведмедів. В останні роки сотні вовків і рисей також були відстріляні, що викликає занепокоєння екологів.

Нагадаємо, у Румунії в липні схвалили можливість відстрілу до 480 ведмедів для регулювання чисельності популяції після загибелі 19-річної туристки, на яку ведмідь напав на маршруті у національному парку.

Також останнім часом була серія інцидентів з ведмедями у Словаччині, після цього парламент спростив процедуру відстрілу.