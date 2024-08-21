В Швеции природозащитники обеспокоены большим отстрелом бурых медведей

Швеция выдала лицензии на отстрел 20% популяции бурых медведей во время ежегодного сезона охоты, который начинается в среду, несмотря на беспокойство защитников природы.

Об этом говорится в публикации The Guardian, пишет "Европейская правда".

Чиновники выдали лицензии на отстрел чуть менее 500 бурых медведей. По официальным данным, это составляет около 20% от общей популяции. В результате количество медведей в Швеции сократится примерно до 2 тысяч – это почти на 40% меньше, чем было в 2008 году.

Большое количество выданных лицензий обеспокоило защитников природы, которые говорят, что без надлежащей защиты большие популяции хищников в Европе могут столкнуться с угрозой в некоторых странах.

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"Это чистая трофейная охота. Управление дикой природой в Швеции заключается в убийстве животных, а не в их максимальном сохранении", – говорит Магнус Орребрант, председатель Шведской ассоциации хищников.

В 1920-х годах на бурых медведей в Швеции охотились почти до полного их вымирания, но благодаря тщательному управлению популяция восстановилась до пикового уровня около 3300 особей в 2008 году. Однако за последние пять лет количество медведей, на которых охотятся, растет, и в прошлом году было убито рекордное количество – 722 особи.

В этом году были выданы лицензии на отстрел 486 медведей, еще неопределенное количество может быть отстреляно там, где медведи представляют угрозу для сельскохозяйственных животных.

В ноябре 2022 года новый закон предоставил местным охотничьим ассоциациям больше полномочий для надзора за управлением крупными хищниками, включая медведей. В последние годы сотни волков и рысей также были отстреляны, что вызывает беспокойство экологов.

Напомним, в Румынии в июле одобрили возможность отстрела до 480 медведей для регулирования численности популяции после гибели 19-летней туристки, на которую медведь напал на маршруте в национальном парке.

Также в последнее время была серия инцидентов с медведями в Словакии, после этого парламент упростил процедуру отстрела.