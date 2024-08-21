В Боснии и Герцеговине работник школы устроил стрельбу: трое погибших

В боснийском городе Санский Мост сотрудник школы устроил стрельбу, убив трех своих коллег.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1.

Как выяснилось, сотрудник средней школы застрелил директора, секретаря и учителя. Их застрелил школьный ассистент.

По информации журналистов, работник уже некоторое время имел разногласия с руководством школы и ранее жаловался на дискриминацию.

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В отношении него было возбуждено дисциплинарное производство и сегодня утром, по неофициальной информации, он искал людей, которые были в этих дисциплинарных комиссиях.

Нападавший ворвался на собрание преподавателей и открыл по ним огонь.

Информацию о стрельбе для Oslobođenje подтвердил представитель МВД Аднан Беганович.

"Я могу подтвердить, что в школе применялось огнестрельное оружие, три человека были убиты и один серьезно ранен. Все остальные подробности станут известны после расследования", – сказал Беганович.

Напомним, в апреле произошла стрельба в школе в Финляндии, в результате чего погиб один ребенок и еще двое получили ранения.

А в Германии недавно приговорили 15-летнего парня к восьми годам и шести месяцам заключения в колонии для несовершеннолетних за убийство 14-летнего ученика из его школы.