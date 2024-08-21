Словаччина видала Чехії коронаскептика, який просив РФ допомогти відродити Чехословаччину
Поліція Словаччини передала чеським колегам затриманого минулого місяця громадянина Чехії Павла Зітка, якого судять за поширення фейків про коронавірус.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.
Словацькі правоохоронці передали Зітка в чеському місті Годонін у Південно-Моравському краї, що біля кордону двох держав. Чоловіка доставили в місто Хомутов, де суд обере йому запобіжний захід.
Чеська поліція оголосила Зітка в розшук у квітні. Він не з'являвся в суді, а в червні був затриманий у Словаччині на підставі європейського ордеру про арешт.
Павлу Зітку інкримінують поширення неправдивих повідомлень про пандемію COVID-19 та заклики відмовлятись від вакцинації.
У 2023 році Зітко хотів балотуватися на посаду президента, але не зібрав достатньої кількості підписів громадян.
Раніше цього року, за даними ЗМІ, Зітко опублікував лист, який нібито передав російському посольству в Празі. У ньому він просив росіян про допомогу "в законному відновленні Чехословаччини".
Протягом першої половини 2024 року Чехія зазнала гібридних атак з боку Росії, метою яких Було підірвати довіру громадян до держави і змінити ставлення до держави-агресорки.