Поліція Словаччини передала чеським колегам затриманого минулого місяця громадянина Чехії Павла Зітка, якого судять за поширення фейків про коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Словацькі правоохоронці передали Зітка в чеському місті Годонін у Південно-Моравському краї, що біля кордону двох держав. Чоловіка доставили в місто Хомутов, де суд обере йому запобіжний захід.

Чеська поліція оголосила Зітка в розшук у квітні. Він не з'являвся в суді, а в червні був затриманий у Словаччині на підставі європейського ордеру про арешт.

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Павлу Зітку інкримінують поширення неправдивих повідомлень про пандемію COVID-19 та заклики відмовлятись від вакцинації.

У 2023 році Зітко хотів балотуватися на посаду президента, але не зібрав достатньої кількості підписів громадян.

Раніше цього року, за даними ЗМІ, Зітко опублікував лист, який нібито передав російському посольству в Празі. У ньому він просив росіян про допомогу "в законному відновленні Чехословаччини".

Протягом першої половини 2024 року Чехія зазнала гібридних атак з боку Росії, метою яких Було підірвати довіру громадян до держави і змінити ставлення до держави-агресорки.