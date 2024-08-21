Полиция Словакии передала чешским коллегам задержанного в прошлом месяце гражданина Чехии Павла Зитко, которого судят за распространение фейков о коронавирусе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Словацкие правоохранители передали Зитько в чешском городе Годонин в Южно-Моравском крае, что у границы двух государств. Мужчину доставили в город Хомутов, где суд изберет ему меру пресечения.

Чешская полиция объявила Зитко в розыск в апреле. Он не появлялся в суде, а в июне был задержан в Словакии на основании европейского ордера на арест.

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Павлу Зитко инкриминируют распространение ложных сообщений о пандемии COVID-19 и призывы отказываться от вакцинации.

В 2023 году Зитко хотел баллотироваться на пост президента, но не собрал достаточного количества подписей граждан.

Ранее в этом году, по данным СМИ, Зитько опубликовал письмо, которое якобы передал российскому посольству в Праге. В нем он просил россиян о помощи "в законном восстановлении Чехословакии".

В течение первой половины 2024 года Чехия подверглась гибридным атакам со стороны России, целью которых было подорвать доверие граждан к государству и изменить отношение к государству-агрессору.