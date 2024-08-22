Португалия направляет дополнительные силы для борьбы с масштабным лесным пожаром на Мадейре

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите Португалии (ANEPC) направит еще 60 человек на помощь в борьбе с лесным пожаром, который уже неделю бушует в автономном регионе Мадейра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Подкрепление для борьбы с пламенем на Мадейре вылетит с материка в четверг на самолете ВВС KC-390.

В состав контингента будут входить 29 пожарных из Специальных сил гражданской защиты (FEPC), 15 пожарных-добровольцев из региона Большого Лиссабона и 15 солдат из подразделения защиты и помощи в чрезвычайных ситуациях (UEPS) Национальной гвардии.

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Это было сделано после отправки первого контингента ANEPC в составе 76 человек, который отправился на Мадейру в субботу.

В заявлении регионального правительства также говорится о том, что секретарь по вопросам здравоохранения и гражданской защиты Педро Рамуш и председатель Региональной службы гражданской защиты Антониу Нуньеш "находятся на месте, наблюдая за операциями по тушению пожара".

Как сообщалось, пожары на Мадейре испортили отпуск тысячам европейских туристов, которые не могут ни продолжить отдых, ни покинуть остров.

По данным национальных СМИ, в такой ситуации оказались несколько сотен граждан Франции и около 500 поляков.

Накануне стало известно, что пожар уничтожил уже 14% лесов на Мадейре.