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На місці заводу Tesla під Берліном могли вирубати 500 тисяч дерев

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Новини — Четвер, 22 серпня 2024, 14:31 — Христина Бондарєва

Аналіз супутникових знімків свідчить, що будівництво великого заводу Tesla поблизу Берліна призвело до вирубки близько 500 тисяч дерев.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації The Guardian.

Будівництво німецького заводу компанії американського підприємця Ілона Маска викликало багато суперечок і значні протести, а також спонукало до дебатів про компроміси, пов'язані з розвитком "зеленої" економіки.

Супутникові знімки показують, що з березня 2020 року по травень 2023 року на цьому місці вирубали 329 гектарів лісу, згідно з даними екологічної компанії Kayrros, яка займається оцінкою кліматичних явищ. Це еквівалентно приблизно 500 тисячам дерев.

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Майданчик заводу Tesla в Німеччині у 2019 (ліворуч) та 2023 роках

Фото: Google Earth

З травня кліматичні активісти протестують проти запланованого розширення заводу, займаючи будиночки на деревах у сусідньому таборі та намагаючись штурмувати об'єкт. 

У березні одна група підпалила електроопору і на кілька днів зупинила виробництво на заводі.

"Завод Tesla в Німеччині призвів до значної вирубки дерев. Звичайно, це потрібно розглядати в перспективі, на тлі переваг заміни автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння на електромобілі", – прокоментував Антуан Халфф, головний аналітик Kayrros. 

За його словами, втрата такої кількості дерев еквівалентна приблизно річному обсягу викидів 2800 середньостатистичних автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння в США. 

"Завжди доводиться йти на компроміси, тому ви повинні бути в курсі того, які умови цих компромісів", сказав він.

У липні план розширення заводу Tesla з метою подвоєння виробництва до 1 млн автомобілів на рік був схвалений міністерством навколишнього середовища Бранденбурга.

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Німеччина ЄвроЖиття
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