На місці заводу Tesla під Берліном могли вирубати 500 тисяч дерев

Аналіз супутникових знімків свідчить, що будівництво великого заводу Tesla поблизу Берліна призвело до вирубки близько 500 тисяч дерев.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації The Guardian.

Будівництво німецького заводу компанії американського підприємця Ілона Маска викликало багато суперечок і значні протести, а також спонукало до дебатів про компроміси, пов'язані з розвитком "зеленої" економіки.

Супутникові знімки показують, що з березня 2020 року по травень 2023 року на цьому місці вирубали 329 гектарів лісу, згідно з даними екологічної компанії Kayrros, яка займається оцінкою кліматичних явищ. Це еквівалентно приблизно 500 тисячам дерев.

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Майданчик заводу Tesla в Німеччині у 2019 (ліворуч) та 2023 роках Фото: Google Earth

З травня кліматичні активісти протестують проти запланованого розширення заводу, займаючи будиночки на деревах у сусідньому таборі та намагаючись штурмувати об'єкт.

У березні одна група підпалила електроопору і на кілька днів зупинила виробництво на заводі.

"Завод Tesla в Німеччині призвів до значної вирубки дерев. Звичайно, це потрібно розглядати в перспективі, на тлі переваг заміни автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння на електромобілі", – прокоментував Антуан Халфф, головний аналітик Kayrros.

За його словами, втрата такої кількості дерев еквівалентна приблизно річному обсягу викидів 2800 середньостатистичних автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння в США.

"Завжди доводиться йти на компроміси, тому ви повинні бути в курсі того, які умови цих компромісів", сказав він.

У липні план розширення заводу Tesla з метою подвоєння виробництва до 1 млн автомобілів на рік був схвалений міністерством навколишнього середовища Бранденбурга.