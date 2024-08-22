На місці заводу Tesla під Берліном могли вирубати 500 тисяч дерев
Новини — Четвер, 22 серпня 2024, 14:31 —
Аналіз супутникових знімків свідчить, що будівництво великого заводу Tesla поблизу Берліна призвело до вирубки близько 500 тисяч дерев.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації The Guardian.
Будівництво німецького заводу компанії американського підприємця Ілона Маска викликало багато суперечок і значні протести, а також спонукало до дебатів про компроміси, пов'язані з розвитком "зеленої" економіки.
Супутникові знімки показують, що з березня 2020 року по травень 2023 року на цьому місці вирубали 329 гектарів лісу, згідно з даними екологічної компанії Kayrros, яка займається оцінкою кліматичних явищ. Це еквівалентно приблизно 500 тисячам дерев.
З травня кліматичні активісти протестують проти запланованого розширення заводу, займаючи будиночки на деревах у сусідньому таборі та намагаючись штурмувати об'єкт.
У березні одна група підпалила електроопору і на кілька днів зупинила виробництво на заводі.
"Завод Tesla в Німеччині призвів до значної вирубки дерев. Звичайно, це потрібно розглядати в перспективі, на тлі переваг заміни автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння на електромобілі", – прокоментував Антуан Халфф, головний аналітик Kayrros.
За його словами, втрата такої кількості дерев еквівалентна приблизно річному обсягу викидів 2800 середньостатистичних автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння в США.
"Завжди доводиться йти на компроміси, тому ви повинні бути в курсі того, які умови цих компромісів", сказав він.
У липні план розширення заводу Tesla з метою подвоєння виробництва до 1 млн автомобілів на рік був схвалений міністерством навколишнього середовища Бранденбурга.