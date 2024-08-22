Біля берегів Франції затримали вітрильник з двома тоннами смоли канабісу

Французькі правоохоронці вилучили з вітрильника під норвезьким прапором, що пропливав поблизу муніципалітету Шербур-Октевіль на північному заході, понад дві тонни смоли канабісу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У прокуратурі французького міста Ренн повідомили, що напередодні, 21 серпня, під час інспекції 14-метрової яхти виявили 56 пакунків, "що містили загалом 2114 кг смоли канабісу".

Пакунки були загорнуті в папір із маркуванням дому моди Hermès, що вказує на те, як нелегальний вантаж намагались приховати.

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Громадян Норвегії у віці 41 і 56 років, які були на борту яхти, заарештували й помістили під варту, яка "може тривати до чотирьох днів", додали в прокуратурі Ренна.

"Розслідування триває за фактами організованого злочинного імпорту наркотиків, торгівлі наркотиками.. та участі у злочинному співтоваристві", – каже прокуратура.

Нагадаємо, у квітні взяли під варту мера французького містечка Аваллон після того, як вдома у неї знайшли близько 70 кг канабісу.

А минулого року прикордонна поліція Франції під час вибіркового контролю виявила у фургоні, що прямував з Іспанії, 1,3 тонни канабісу та велику суму готівкою.