У берегов Франции задержали парусник с двумя тоннами смолы каннабиса

Французские правоохранители изъяли с парусника под норвежским флагом, который проплывал вблизи муниципалитета Шербур-Октевиль на северо-западе, более двух тонн смолы каннабиса.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В прокуратуре французского города Ренн сообщили, что накануне, 21 августа, во время инспекции 14-метровой яхты обнаружили 56 пакетов, "содержащих всего 2114 кг смолы каннабиса".

Пакеты были завернуты в бумагу с маркировкой дома моды Hermès, что указывает на то, как нелегальный груз пытались скрыть.

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Граждан Норвегии в возрасте 41 и 56 лет, которые были на борту яхты, арестовали и поместили под стражу, которая "может длиться до четырех дней", добавили в прокуратуре Ренна.

"Расследование продолжается по фактам организованного преступного импорта наркотиков, торговли наркотиками... и участия в преступном сообществе", – говорит прокуратура.

Напомним, в апреле взяли под стражу мэра французского городка Аваллон после того, как дома у нее нашли около 70 кг каннабиса.

А в прошлом году пограничная полиция Франции во время выборочного контроля обнаружила в фургоне, следовавшем из Испании, 1,3 тонны каннабиса и крупную сумму наличными.