Ультраправые лидируют накануне местных выборов на востоке Германии

Чуть больше чем за неделю до земельных выборов в восточногерманских землях Тюрингии и Саксонии опросы показывают лидерство праворадикальной "Альтернативы для Германии" ("АдГ").

Таков результат опроса, опубликованного в четверг институтом исследования общественного мнения Infratest dimap, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

"АдГ" лидирует в Тюрингии с 30% голосов. Христианские демократы (ХДС) имеют 23% поддержки, а новый альянс Сары Вагенкнехт (BSW), который сочетает левую экономическую политику с антимиграционной позицией, – 17%.

Левые получают 13%, а социал-демократы Олафа Шольца – 7%. "Зеленые" набирают всего 3%, что ниже проходного барьера в региональный парламент, а пробизнесовые свободные демократы (FDP) – менее 3%.

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В Саксонии соответствующий опрос показывает, что ХДС получает 31%, а "АдГ" – 30%. Третьей сильнейшей силой была бы BSW с 14%.

СДПГ получает 7%, а "Зеленые" – 6%. Со всего 4% голосов партия Die Linke не пройдет в земельный парламент.

В Саксонии и Тюрингии внутренняя разведывательная служба Германии классифицирует "АдГ" как подтвержденную правоэкстремистскую партию.

Социал-демократы, "Зеленые" и свободные демократы формируют национальное правительство Германии в коалиции в Берлине во главе с канцлером Олафом Шольцем, который становится все более непопулярным среди избирателей.

Исходя из данных опросов, вполне возможно, что ни одна группа партий, желающих работать вместе, не сможет получить большинство голосов в обеих землях, особенно в Тюрингии. Ожидается, что переговоры о формировании правительств будут сложными.

Накануне выборов в Саксонии и Тюрингии лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц подтвердил, что его политсила не будет вступать в союз с "Альтернативой для Германии"

На федеральном уровне "Альтернатива для Германии" могла бы получить 18% голосов на выборах, согласно одному из последних опросов.