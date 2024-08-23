Країни ЄС проігнорували прохання фон дер Ляєн пропонувати у Єврокомісію жінок

Уряди країн ЄС здебільшого проігнорували прохання Урсули фон дер Ляєн, першої в історії жінки на чолі Єврокомісії, номінувати у нову комісію по одному чоловікові та жінці, щоб вона могла сформувати гендерно збалансовану команду з 26 осіб.

Про це йдеться у публікації Politico, пише "Європейська правда".

Наразі країни ЄС висунули 16 чоловіків на посади в наступній Єврокомісії фон дер Ляєн. Включно із самою фон дер Ляєн на топпосади в ЄК наразі претендують лише п'ять жінок.

Їхня кількість збільшиться до шести, якщо врахувати очікувану кандидатку від Іспанії Терезу Ріберу, яка ще не була офіційно номінована.

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Натомість у четвер Румунія підтвердила, що висуне у нову комісію Віктора Негреску, а Люксембург висунув Крістофа Хансена.

Якщо Данія та Італія підуть цим же шляхом і номінують чоловіків, як цього очікують, то дві третини з 27 комісарів ЄС становитимуть чоловіки.

Лідери країн ЄС відхилили прохання фон дер Ляєн і фактично поставили її перед фактом, що висуватимуть чоловіків. Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс, зокрема, нагадав, що за договорами ЄС вони зобов'язані запропонувати Брюсселю єдине ім'я, а не два, як про це просила президентка ЄК.

Єдиний реальний важіль, на який фон дер Ляєн може натиснути у відповідь, – це портфель, за який вона доручить їм відповідати. Але чоловіків занадто багато для того, щоб усі вони отримали слабкі портфелі.

Однак гендерний баланс ще може змінитися. Весь склад колегії комісарів, що складається з 27 осіб, має бути затверджений Європейським парламентом, який проведе опитування кандидатів. Це підвищує ймовірність того, що деякі кандидати-чоловіки можуть бути відхилені.

Посадовці ЄС сподіваються, що нова Єврокомісія зможе запрацювати до листопада.