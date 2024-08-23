Страны ЕС проигнорировали просьбу фон дер Ляйен предлагать в Еврокомиссию женщин

Правительства стран ЕС в основном проигнорировали просьбу Урсулы фон дер Ляйен, первой в истории женщины во главе Еврокомиссии, номинировать в новую комиссию по одному мужчине и женщине, чтобы она могла сформировать гендерно сбалансированную команду из 26 человек.

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

Сейчас страны ЕС выдвинули 16 мужчин на должности в следующей Еврокомиссии фон дер Ляйен. Включая саму фон дер Ляйен, на топ-должности в ЕК пока претендуют всего 5 женщин.

Их количество увеличится до шести, если учесть ожидаемую кандидатку от Испании Терезу Риберу, которая еще не была официально номинирована.

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При этом Румыния в четверг подтвердила, что выдвинет в новую комиссию Виктора Негреску, а Люксембург выдвинул Кристофа Хансена.

Если Дания и Италия пойдут тем же путем и номинируют мужчин, как этого ожидают, то две трети из 27 комиссаров ЕС составят мужчины.

Лидеры стран ЕС отклонили просьбу фон дер Ляйен и фактически поставили ее перед фактом, что будут выдвигать мужчин. Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис, в частности, напомнил, что по договорам ЕС они обязаны предложить Брюсселю одно имя, а не два, как об этом просила президент ЕК.

Единственный реальный рычаг, на который фон дер Ляйен может надавить в ответ, – это портфель, за который она поручит им отвечать. Но мужчин слишком много для того, чтобы все они получили слабые портфели.

Однако гендерный баланс еще может измениться. Весь состав коллегии комиссаров, состоящий из 27 человек, должен быть утвержден Европейским парламентом, который проведет опрос кандидатов. Это повышает вероятность того, что некоторые кандидаты-мужчины могут быть отклонены.

Чиновники ЕС надеются, что новая Еврокомиссия сможет заработать до ноября.