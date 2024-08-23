Прем’єр Британії закликав Сі відверто говорити про розбіжності

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер у п’ятницю, 23 серпня, провів першу на цій посаді телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив офіс Стармера.

Зазначається, що китайський лідер і прем’єр Британії обговорили співпрацю у сфері торгівлі, економіки та освіти й погодилися, що як постійні члени Ради безпеки ООН повинні співпрацювати в питаннях глобальної безпеки та зміни клімату.

"Прем'єр-міністр додав, що він сподівається, що лідери зможуть мати відкриті, відверті і чесні дискусії, щоб вирішити й зрозуміти, коли це необхідно, питання, в яких вони мають розбіжності, такі як Гонконг, війна Росії в Україні та права людини", – йдеться в повідомленні.

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Міністерство закордонних справ Китаю зазначило, що розмова відбулась із ініціативи британської сторони.

Сі, зокрема, привітав Стармера з перемогою його Лейбористської партії на виборах у липні й висловив сподівання, що Британія буде "дивитися на Китай в об'єктивний та раціональний спосіб".

Новий британський уряд раніше оголосив про наміри провести аудит відносин із Китаєм, аби зрозуміти виклики й можливості у двосторонній співпраці.

Відносини між Лондоном і Пекіном в останні роки були напруженими через придушення демократії в Гонконгу, звинувачення в порушенні прав людини та занепокоєння щодо участі китайських фірм у забезпеченні критично важливої інфраструктури.

У травні британські посадовці заявили, що Китай стояв за викраденням персональних даних військовослужбовців збройних сил Британії, а перед тим Лондон звинуватив китайських хакерів у кібератаках на політиків та виборчу комісію.