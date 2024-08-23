Премьер Британии призвал Си Цзиньпина откровенно говорить о разногласиях

Британский премьер-министр Кир Стармер в пятницу, 23 августа, провел первый на этом посту телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил офис Стармера.

Отмечается, что китайский лидер и премьер Великобритании обсудили сотрудничество в сфере торговли, экономики и образования и согласились, что как постоянные члены Совета безопасности ООН должны сотрудничать в вопросах глобальной безопасности и изменения климата.

"Премьер-министр добавил, что он надеется, что лидеры смогут иметь открытые, откровенные и честные дискуссии, чтобы решить и понять, когда это необходимо, вопросы, в которых они имеют разногласия, такие как Гонконг, война России в Украине и права человека", – говорится в сообщении.

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Министерство иностранных дел Китая отметило, что разговор состоялся по инициативе британской стороны.

Си, в частности, поздравил Стармера с победой его Лейбористской партии на выборах в июле и выразил надежду, что Британия будет "смотреть на Китай объективным и рациональным образом".

Новое британское правительство ранее объявило о намерениях провести аудит отношений с Китаем, чтобы понять вызовы и возможности в двустороннем сотрудничестве.

Отношения между Лондоном и Пекином в последние годы были напряженными из-за подавления демократии в Гонконге, обвинения в нарушении прав человека и беспокойства относительно участия китайских фирм в обеспечении критически важной инфраструктуры.

В мае британские чиновники заявили, что Китай стоял за похищением персональных данных военнослужащих вооруженных сил Британии, а перед тем Лондон обвинил китайских хакеров в кибератаках на политиков и избирательную комиссию.