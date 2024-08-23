"Грузинські авіалінії" почнуть літати до ще одного міста в РФ

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways анонсувала рейси до ще одного російського міста – Новосибірська.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

Про новий рейс "Грузинських авіаліній" з Тбілісі до Новосибірська стало відомо з сайту аеропорту Новосибірська "Толмачево". На сайті вказали, що польоти плануються двічі на тиждень, починаючи з 28 вересня.

Інформація про майбутні рейси з’явилася і на сайті Georgian Airways, проте квитки поки недоступні.

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У компанії прокоментували, що вирішили відкривати цей маршрут з огляду на значну грузинську діаспору у Новосибірську.

Нагадаємо, Georgian Airways на цей час виконує рейси з Тбілісі до Москви і Санкт-Петербурга, а також пропонує транзитні рейси до країн ЄС.

Російські авіакомпанії Red Wings та "Азимут" також літають до Грузії із Санкт-Петербурга і Тбілісі, а також багатьох інших міст. За червень між містами Грузії та РФ виконали понад 400 прямих рейсів.

Прямі рейси відновилися після того, як у травні 2023 року Росія зняла свою односторонню заборону на авіасполучення з Грузією, що діяла з 2019 року.

Керівна партія та уряд Грузії прихильно поставилися до відновлення авіасполучення з Росією, тоді як президентка Саломе Зурабішвілі закликала бойкотувати Georgian Airways.

У Грузії викликала резонанс різка відповідь компанії на протести обурених громадян під її офісом.

Невдовзі після того Україна внесла Georgian Airways та її керівника у санкційний список за польоти до Росії.