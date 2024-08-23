"Грузинские авиалинии" начнут летать в еще один город в РФ

Грузинская авиакомпания Georgian Airways анонсировала рейсы в еще один российский город – Новосибирск.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

О новом рейсе "Грузинских авиалиний" из Тбилиси в Новосибирск стало известно с сайта аэропорта Новосибирска "Толмачево". На сайте указали, что полеты планируются дважды в неделю, начиная с 28 сентября.

Информация о предстоящих рейсах появилась и на сайте Georgian Airways, однако билеты пока недоступны.

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В компании прокомментировали, что решили открыть этот маршрут ввиду наличия значительной грузинской диаспоры в Новосибирске.

Напомним, Georgian Airways в настоящее время выполняет рейсы из Тбилиси в Москву и Санкт-Петербург, а также предлагает транзитные рейсы в страны ЕС.

Российские авиакомпании Red Wings и "Азимут" также летают в Грузию из Санкт-Петербурга и Тбилиси, а также многих других городов. За июнь между городами Грузии и РФ выполнили более 400 прямых рейсов.

Прямые рейсы возобновились после того, как в мае 2023 года Россия сняла свой односторонний запрет на авиасообщение с Грузией, действовавший с 2019 года.

Правящая партия и правительство Грузии благосклонно отнеслись к восстановлению авиасообщения с Россией, тогда как президент Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать Georgian Airways.

В Грузии вызвал резонанс резкий ответ компании на протесты возмущенных граждан под ее офисом.

Вскоре после этого Украина внесла Georgian Airways и ее руководителя в санкционный список за полеты в Россию.