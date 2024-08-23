В Норвегии отпустили из-под стражи подозреваемого в шпионаже в пользу Китая

Служба безопасности Норвегии (PST) решила освободить из-под стражи норвежца, которого подозревают в шпионской деятельности в пользу Китая.

Об этом PST сообщила в комментарии норвежскому вещателю NRK, пишет "Европейская правда".

Мужчину, подозреваемого в шпионаже на Китай, освободят после двух месяцев удержания под стражей.

"PST считает, что условия для дальнейшего досудебного заключения больше не выполняются. Обвинение остается в силе, и расследование будет продолжаться в течение осени", – отметил представитель норвежской разведки Эйрик Веум.

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Норвежца арестовали по дороге домой из Китая в начале июля и обвинили в попытке разведывательной деятельности, направленной против государственной тайны. PST также говорила, что нашла переписку, которая доказывает факт шпионажа.

Обвиняемый является гражданином Норвегии, родители которого происходят из-за рубежа. До своего ареста он работал в нескольких норвежских политических партиях и организациях. Мужчина также получил докторскую степень в признанном университете в Китае.

Китай неоднократно отвергал обвинения и сетовал на "китайскую угрозу", о которой говорили норвежские спецслужбы.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил об усилении позиции страны в отношении Китая, пообещав более тесное сотрудничество с бизнесом относительно рисков для безопасности, связанных с Пекином.

А перед тем в марте Норвегия выслала гражданку Китая, которая запустила дрон над объектом НАТО.