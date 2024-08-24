Зеленський відзначив держнагородами Трюдо, президента Естонії та десятки інших західних посадовців

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами України низку західних топпосадовців, у тому числі президента Естонії і прем’єр-міністрів Бельгії, Канади, Швеції та десятки інших.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні укази Офіс президента України опублікував 23-24 серпня.

Прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо нагородили орденом Свободи "за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-канадського міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Орденами князя Ярослава Мудрого І ступеня "за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, популяризацію Української держави у світі" серед західних лідерів нагородили:

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виконуючого обов’язки прем’єр-міністра Бельгії Александра де Кроо

президента Естонії Алара Каріса

прем’єра Швеції Ульфа Крістерссона

Орденами князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня нагородили віцепрем’єра Люксембурга Ксав’є Беттеля, що відповідає за закордонні справи, торгівлю і співробітництво з питань розвитку та спікера парламенту Данії Геле Сорена.

Уповноваженого уряду Чехії з питань відновлення України Томаша Копечного та радника прем’єра Чехії з нацбезпеки Томаша Пояра нагородили орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Орденом "За заслуги" ІІ ступеня відзначили, серед інших, міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, орденом "За заслуги" ІІ ступеня – спецуповноваженого президента Франції з відновлення України П’єра Гайльброна (в траслітерації ОП – Ельброна), голову групи з питань України при міністрові збройних сил Франції Ніколя Ле Нена.

Орден "За заслуги" ІІІ ступеня отримали близько десятка посадовців, у тому числі держсекретарка Міноборони Румунії Сімона Кожокару, посол Литви в Україні у 2021-2024 роках Вальдемарас Сарапінас, керівник спецштабу щодо України у Міноборони Німеччини Крістіан Фродінг.

Орденом княгині Ольги І ступеня нагородили, серед інших:

міністерку енергетики США Дженніфер Гренхолм

міністерку торгівлі США Джину Раймондо

спецпредставницю США з питань відновлення України Пенні Пріцкер, яка невдовзі залишить цю посаду

прем’єрку Латвії Евіку Сіліня

генсека Ради Європи Марію Пейчинович-Бурич

З повним переліком нагороджених можна ознайомитися у тексті указу.

Перед цим державними нагородами відзначали багатьох інших "друзів України", як президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, ексміністерку оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен та ексміністра оборони Литви Арвидаса Анушаускаса.

Читайте також привітання президентів держав Балтії та багатьох інших західних лідерів і послів до 33-ї річниці незалежності України.

Нагадаємо, 24 серпня у Києві перебуває з візитом президент Польщі Анджей Дуда.