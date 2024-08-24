Зеленский отметил госнаградами Трюдо, президента Эстонии и десятки других западных чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами Украины ряд западных топ-чиновников, в том числе президента Эстонии, премьер-министров Бельгии, Канады, Швеции и десятки других.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие указы Офис президента Украины опубликовал 23-24 августа.

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо наградили орденом Свободы "за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-канадского межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Орденами князя Ярослава Мудрого І степени "за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию Украинского государства в мире" среди западных лидеров наградили:

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исполняющего обязанности премьер-министра Бельгии Александра де Кроо

президента Эстонии Алара Кариса

премьера Швеции Ульфа Кристерссона

Орденами князя Ярослава Мудрого II степени наградили вице-премьера Люксембурга Ксавье Беттеля, отвечающего за иностранные дела, торговлю и сотрудничество по вопросам развития, а также спикера парламента Дании Геле Сорена.

Уполномоченного правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаша Копечного и советника премьера Чехии по нацбезопасности Томаша Пояра наградили орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Орденом "За заслуги" II степени отметили, среди прочих, министра обороны Германии Бориса Писториуса, орденом "За заслуги" II степени – спецуполномоченного президента Франции по восстановлению Украины Пьера Гайльброна (в траслитерации ОП – Эльброна), главу группы по вопросам Украины при министре вооруженных сил Франции Николя Ле Нена.

Орден "За заслуги" III степени получили около десятка должностных лиц, в том числе госсекретарь Минобороны Румынии Симона Кожокару, посол Литвы в Украине в 2021-2024 годах Вальдемарас Сарапинас, руководитель спецштаба по Украине в Минобороны Германии Кристиан Фродинг.

Орденом княгини Ольги I степени наградили, среди прочих:

министра энергетики США Дженнифер Гренхолм

министра торговли США Джину Раймондо

спецпредставителя США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер, которая вскоре покинет эту должность

премьера Латвии Эвику Силиня

генсека Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич

С полным перечнем награжденных можно ознакомиться в тексте указа.

Перед этим государственными наградами отмечали многих других "друзей Украины", как президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, экс-министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен и экс-министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

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Напомним, 24 августа в Киеве находится с визитом президент Польши Анджей Дуда.