В Германии задержали подозреваемого в нападении с тремя погибшими

Немецкие правоохранители задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве трех и ранении восьми человек во время фестиваля в городе Золинген.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Как указано в совместном заявлении полиции и местной прокуратуры, 26-летний мужчина признал вину в совершении преступления.

"Причастность этого человека в настоящее время интенсивно расследуется", – говорится в сообщении.

Реклама:

Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль после полицейской операции завил, что "человек, которого мы на самом деле искали весь день, сейчас находится под стражей"

"В отношении задержанного есть не только подозрения, но и доказательства, но пока рано говорить, было ли задержание успешным", – сказал он.

По данным СМИ, подозреваемый нападавший, одежда которого "была грязной и запятнанной кровью", сам сдался полицейскому патрулю.

Есть информация, что подозреваемый – это 26-летний сириец, который приехал в Германию в конце 2022 года и подал заявление о предоставлении убежища в стране.

Ранее он не попадал в поле зрения немецких служб безопасности.

В МВД Северного Рейна-Вестфалии не комментировали эти сообщения.

Перед этим сообщали о задержании 15-летнего подростка, который мог иметь разговор с подозреваемым в нападении. Свидетели утверждают, что слышали, как арестованный и другой мужчина говорили о возможном нападении с ножом.

Напомним, в городе неподалеку Дюссельдорфа на западе Германии произошло нападение с ножом во время празднования дня города, три человека погибли и еще восемь ранены.

Недавно в МВД Германии предложили расширить полномочия Федерального ведомства уголовной полиции, в частности относительно тайных обысков, аргументируя это угрозой исламистского терроризма. Однако министр юстиции высказался против.

Также предложили ужесточить законы, регулирующие ношение холодного оружия, в ответ на увеличение количества нападений с использованием ножей.