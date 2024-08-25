Туск каже, що в парламенті немає голосів для пом'якшення законодавства щодо абортів

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск визнав, що не має підтримки в парламенті для пом’якшення закону про аборти, який є одним з найбільш жорстких в Європі.

Заяву польського прем’єра наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

Агентство нагадує, що змінити закон, щоб дозволити аборти до 12-го тижня вагітності, було однією передвиборчих обіцянок Туска.

"У цьому парламенті не буде більшості за легальні аборти, в повному розумінні цього слова, до наступних виборів. Давайте не будемо обманювати себе", – сказав польський прем’єр.

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За словами Туска, його уряд працює над запровадженням нових процедур у прокуратурі та польських лікарнях, щоб послабити деякі з фактичних обмежень.

"Це вже відбувається, і це буде дуже помітно", – додав він.

Нагадаємо, 12 липня Сейм відхилив проєкт поправок до Кримінального кодексу, який передбачає часткову декриміналізацію абортів. Рішення тоді провалили 218 голосами "проти", тоді як 215 депутатів його підтримали і ще два – утримались.

Згодом до польського Сейму повторно подали відповідний проєкт.

Опитування свідчать, що більшість поляків підтримують дозвіл на аборти в разі серйозної загрози для життя матері або її здоров’я, а також за наявності вад плоду.

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