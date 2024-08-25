Туск говорит, что в парламенте нет голосов для смягчения законодательства об абортах

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что не имеет поддержки в парламенте для смягчения закона об абортах, который является одним из самых жестких в Европе.

Заявление польского премьера приводит AP, сообщает "Европейская правда".

Агентство напоминает, что изменить закон, чтобы разрешить аборты до 12-й недели беременности, было одним из предвыборных обещаний Туска.

"В этом парламенте не будет большинства за легальные аборты, в полном смысле этого слова, до следующих выборов. Давайте не будем обманывать себя", – сказал польский премьер.

Реклама:

По словам Туска, его правительство работает над введением новых процедур в прокуратуре и польских больницах, чтобы ослабить некоторые из фактических ограничений.

"Это уже происходит, и это будет очень заметно", – добавил он.

Напомним, 12 июля Сейм отклонил проект поправок в Уголовный кодекс, который предусматривает частичную декриминализацию абортов. Решение тогда провалили 218 голосами "против", тогда как 215 депутатов его поддержали и еще два – воздержались.

Вскоре в польский Сейм повторно подали соответствующий проект

Опросы свидетельствуют, что большинство поляков поддерживают разрешение на аборты в случае серьезной угрозы для жизни матери или ее здоровья, а также при наличии пороков плода.

Читайте также: Аборты, которые раскололи власть Польши: почему коалиция Туска трещит из-за "традиций".