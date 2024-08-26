У Лондоні вночі палала багатоповерхівка, пожежу гасили понад 200 вогнеборців

В ніч проти понеділка у Лондоні спалахнула пожежа на верхніх поверхах багатоповерхового будинку, на місці працювали понад 200 вогнеборців.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Займання сталося у багатоповерхівці у східному районі Дагенем приблизно о 2:40 ночі. Перші пожежні команди прибули на місце за лічені хвилини.

Фото: UK News in Pictures

З будинку евакуювали десятки людей різного віку, двох госпіталізували, чотирьом надали достатню допомогу на місці.

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У подальшому команда реагування розширилася до понад 200 пожежників і 40 пожежних машин, їм довелося задіювати висотні драбини.

Фото: UK News in Pictures

Місцевим мешканцям порадили закрити вікна, щоб не дихати токсичним димом від пожежі.

У пожежній службі Лондона заявили, що у будівлі, де знаходяться квартири та офіси, були недоліки з дотриманням правил пожежної безпеки.

Причина пожежі поки невідома.

Фото: UK News in Pictures

Нагадаємо, у польському місті Познань в ніч на неділю стався вибух із подальшею пожежею у житловому будинку. Під час її ліквідації загинули двоє пожежників.

25 серпня по всій країні лунали сирени у пам’ять про загиблих пожежників.

В Італії під час боротьби з лісовою пожежею поблизу Рима отримали тяжкі опіки четверо пожежників.