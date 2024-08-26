У Лондоні вночі палала багатоповерхівка, пожежу гасили понад 200 вогнеборців
Новини — Понеділок, 26 серпня 2024, 09:59 —
В ніч проти понеділка у Лондоні спалахнула пожежа на верхніх поверхах багатоповерхового будинку, на місці працювали понад 200 вогнеборців.
Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".
Займання сталося у багатоповерхівці у східному районі Дагенем приблизно о 2:40 ночі. Перші пожежні команди прибули на місце за лічені хвилини.
З будинку евакуювали десятки людей різного віку, двох госпіталізували, чотирьом надали достатню допомогу на місці.
У подальшому команда реагування розширилася до понад 200 пожежників і 40 пожежних машин, їм довелося задіювати висотні драбини.
Місцевим мешканцям порадили закрити вікна, щоб не дихати токсичним димом від пожежі.
У пожежній службі Лондона заявили, що у будівлі, де знаходяться квартири та офіси, були недоліки з дотриманням правил пожежної безпеки.
Причина пожежі поки невідома.
Нагадаємо, у польському місті Познань в ніч на неділю стався вибух із подальшею пожежею у житловому будинку. Під час її ліквідації загинули двоє пожежників.
25 серпня по всій країні лунали сирени у пам’ять про загиблих пожежників.
В Італії під час боротьби з лісовою пожежею поблизу Рима отримали тяжкі опіки четверо пожежників.