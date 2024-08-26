В Лондоне ночью горела многоэтажка, огонь тушили более 200 пожарных
Новости — Понедельник, 26 августа 2024, 09:59 —
В ночь на понедельник в Лондоне вспыхнул пожар на верхних этажах многоэтажного дома, на месте работали более 200 пожарных.
Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".
Возгорание произошло в многоэтажке в восточном районе Дагенем примерно в 2:40 ночи. Первые пожарные команды прибыли на место за считанные минуты.
Из дома эвакуировали десятки людей разного возраста, двух госпитализировали, четырем оказали достаточную помощь на месте.
В дальнейшем команда реагирования расширилась до более 200 пожарных и 40 пожарных машин, им пришлось задействовать высотные лестницы.
Местным жителям посоветовали закрыть окна, чтобы не дышать токсичным дымом от пожара.
В пожарной службе Лондона заявили, что в здании, где находятся квартиры и офисы, были недостатки с соблюдением правил пожарной безопасности.
Причина пожара пока неизвестна.
Напомним, в польском городе Познань в ночь на воскресенье произошел взрыв с последующим пожаром в жилом доме. Во время его ликвидации погибли двое пожарных.
25 августа по всей стране звучали сирены в память о погибших пожарных.
В Италии во время борьбы с лесным пожаром вблизи Рима получили тяжелые ожоги четверо пожарных.