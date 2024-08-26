Германия пожертвует 100 тысяч доз вакцины для борьбы со вспышкой оспы в Африке

Германия пожертвует 100 тысяч доз вакцины от оспы из своих военных запасов, чтобы сдержать вспышку на африканском континенте в краткосрочной перспективе, а также помочь пострадавшим странам.

Об этом заявил представитель немецкого правительства, которого цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

По данным представителя, правительство Германии предоставит Всемирной организации здравоохранения гибкие финансовые ресурсы с помощью различных инструментов для борьбы с оспой, а также будет поддерживать своих партнеров в Африке через альянс вакцинации GAVI.

Он добавил, что Германия имеет около 117 тысяч доз вакцины Jynneos, которые сохраняет немецкая армия после закупки в 2022 году.

Реклама:

Также агентство цитирует слова представителя Министерства иностранных дел, который утверждает, что правительство искало самый быстрый способ доставить вакцины в пострадавшие страны, прежде всего в Демократическую Республику Конго, а также в Бурунди и соседние страны Восточной Африки.

Напомним, 15 августа Швеция подтвердила первый случай заболевания обезьяньей оспой варианта clade 1, что является первым известным случаем в Европе.

Европейский центр по предупреждению и контролю заболеваний пока считает риск распространения вируса clade 1 mpox для Европы низким.

23 августа Еврокомиссия призвала страны-члены Евросоюза поделиться со странами Африки вакцинами от обезьяньей оспы на фоне вспышки заболеваемости.