Сирський обговорив із командувачем сил НАТО в Європі посилення ППО України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Головнокомандувач ЗСУ поінформував Каволі про ситуацію та хід бойових дій на різних напрямках фронту.

Він подякував за надану військову допомогу і окреслив наші основні потреби, зокрема щодо боєприпасів, військової техніки та іншого озброєння.

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"Обговорили питання посилення нашої ППО. Захист наших міст та критичної інфраструктури від постійних терористичних атак російської федерації є одним із ключових пріоритетів", – підкреслив Сирський.

У понеділок 26 серпня Росія випустила по Україні 236 засобів повітряного нападу, протиповітряна оборона України знищила 102 ракети та 99 ударних БпЛА.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, коментуючи масовану ракетну атаку РФ на українські міста, зазначив, що це лише посилює його мотивацію продовжувати підтримувати Україну.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова закликала надати Україні більше засобів протиповітряної оборони після масованої російської атаки 26 серпня.

