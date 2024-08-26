Сирский обсудил с командующим сил НАТО в Европе усиление ПВО Украины

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом Сирский сообщил в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Главнокомандующий ВСУ проинформировал Каволи о ситуации и ходе боевых действий на разных направлениях фронта.

Он поблагодарил за оказанную военную помощь и очертил наши основные потребности, в частности относительно боеприпасов, военной техники и другого вооружения.

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"Обсудили вопросы усиления нашей ПВО. Защита наших городов и критической инфраструктуры от постоянных террористических атак российской федерации является одним из ключевых приоритетов", – подчеркнул Сырский.

В понедельник 26 августа Россия выпустила по Украине 236 средств воздушного нападения, противовоздушная оборона Украины уничтожила 102 ракеты и 99 ударных БПЛА.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, комментируя массированную ракетную атаку РФ на украинские города, отметил, что это лишь усиливает его мотивацию продолжать поддерживать Украину.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова призвала предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны после массированной российской атаки 26 августа.