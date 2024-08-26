Кілька тисяч мігрантів за останні дні намагались потрапити з Марокко до Іспанії

Іспанська влада заявила, що за останні кілька днів зафіксувала кілька тисяч мігрантів, які намагалися перетнути кордон з Марокко до іспанського анклаву Сеута, серед них – сотні підлітків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство АР.

За словами представниці іспанського уряду в Сеуті Крістіни Перес, з 22 серпня в середньому 700 мігрантів намагалися перетнути кордон із Марокко щодня. За неділю, 26 серпня, зафіксували 1500 спроб його перетину.

Перес не повідомила, скільки мігрантів дісталися Сеути, але пояснила, що відповідно до іспанського законодавства, яке дозволяє відмову в перетині кордону, Іспанія відправляє назад до Марокко від 150 до 200 людей на добу.

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На відео, яке іспанські ЗМІ поширили на вихідних, було видно, як іспанська поліція перехоплювала мігрантів у воді, намагаючись відокремити їх від відпочивальників на пляжі.

Хоча кількість мігрантів, які прибули до Сеути, становить лише незначну частину від понад 31 тисячі людей, які прибули до Іспанії з початку року, Перес сказала, що територія перебуває під "екстремальним міграційним тиском".

Сеута, а також Мелілья – іспанські території в Північній Африці, що межують із Середземним морем, – уже давно стали бажаним місцем прибуття для мігрантів і біженців, які шукають кращого життя в Європі.

Через географічне розташування Іспанія значною мірою покладається на добру волю Марокко в питанні контролю над цими кордонами та недопущення мігрантів.

В іспанському уряді раніше заявили, що опозиційні правоцентристські сили мають говорити про нелегальних мігрантів з "дещицею гуманності і порядності" і відійти від радикальної позиції ультраправих.