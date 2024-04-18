В Іспанії за загибель мігрантів у морі до 9 років засудили 2 осіб

Двох перевізників нелегалів засудили до 9 років ув'язнення за смерть чотирьох марокканських мігрантів, які потонули після того, як їх змусили вистрибнути з човна минулого року поблизу іспанського міста Сеута в Північній Африці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Прокуратура Сеути повідомила, що вироки винесли без судового розгляду після того, як двоє чоловіків уклали угоду про визнання вини.

У прокуратурі заявили, що перевізники – жителі Сеути та Марокко – підібрала дев'ятьох молодих людей на прогулянковому катері в Марокко у січні 2023 року з наміром нелегально доставити їх на територію Іспанії.

Коли вітер посилився на підході до Сеути, вони змусили мігрантів стрибнути у воду та доплисти до берега самотужки. П'ятьом з них вдалося це зробити, але інші потонули. Їхні тіла знайшли через кілька днів.

Двох перевізників звинуватили за чотирма пунктами звинувачення у вбивстві з необережності та злочині проти прав іноземних громадян.

До укладення угоди про визнання вини обвинувачення вимагало для них 32-річного тюремного ув'язнення. Прокуратура також зобов'язала їх виплатити 205 тисяч євро компенсації кожній родині жертв.

В іншому нещодавньому випадку іспанська поліція арештувала трьох осіб за вбивство в листопаді минулого року п'ятьох мігрантів, яким погрожували мачете та змусили вистрибнути з човна, на якому вони пливли разом з десятками інших нелегалів, біля південного узбережжя Іспанії.

Раніше повідомляли, що тіла чотирьох жінок були знайдені в гумовому човні біля середземноморського узбережжя південно-східної Іспанії.

Перед цим стало відомо, що двоє людей загинули під час спроби дістатися до іспанських Канарських островів човном, у якому загалом перебували 40 мігрантів.

До цього чотири мігранти були знайдені мертвими і 64 були врятовані після того, як вони човном намагались дістатись з африканської Мавританії до Канарських островів.