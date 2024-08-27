В правительстве Чехии готовят запрет электронных сигарет со следующего года

Министерство здравоохранения Чехии готовит проект закона, который в случае принятия будет означать запрет электронных сигарет со следующего года.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

Минздрав Чехии объясняет инициативу запретить вейпы тем, что это в интересах общественного здоровья.

"Наблюдается очень большой рост количества потребителей электронных сигарет среди несовершеннолетних и молодежи, в некоторых странах эта цифра превышает численность потребителей среди взрослых", – отметил представитель ведомства Ян Режабек.

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В министерстве также ссылаются на исследования о том, что молодые люди, которые начали курить с "вейпов", с втрое более высокой вероятностью будут курить традиционные сигареты в будущем.

Общенациональное исследование по потреблению алкоголя и табачных изделий в Чехии в 2023 году показало, что наибольшую долю потребителей электронных сигарет составляет молодежь 15-24 лет – это почти треть от всех, а два года назад эта возрастная группа составляла 25%.

Критики инициативы настаивают, что в ведомстве недостаточно исследовали влияние электронных сигарет на здоровье, которые все же менее вредны, и эффектом может оказаться лишь то, что пользователи вейпов перейдут на традиционные табачные изделия, а также появится черный рынок электронных сигарет.

Вместо тотального запрета министерству советуют ужесточить наказание за продажу электронных сигарет несовершеннолетним и установить ограничения на дизайн изделий, чтобы они были менее визуально привлекательными.

Курение традиционных табачных изделий считают причиной до 15 тысяч преждевременных смертей в Чехии ежегодно.

Подобные инициативы в последнее время озвучивали и в других европейских странах, в том числе Британии и Франции.

Румынский парламент 18 июня окончательно принял закон о запрете рекламы электронных сигарет, в частности вейпов и устройств для нагревания табака, а также никотиновых пакетиков для перорального использования (паучей).

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