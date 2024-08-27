Испания передаст Африке 500 тысяч доз вакцины от обезьяньей оспы

Испания в связи с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения из-за эпидемии обезьяньей оспы mpox решила передать странам Африки 500 тысяч доз вакцины.

Об этом во вторник, 27 августа, сообщило Министерство здравоохранения Испании, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению ведомства, Испания проинформировала Европейскую комиссию о том, что она передаст 20% своих запасов вакцин от обезьяньей оспы, то есть 100 тысяч флаконов, что обеспечит 500 тысяч доз вакцины.

"Правительство Испании призывает Европейскую комиссию распространить на все государства-члены предложение пожертвовать 20% своих запасов вакцин для преодоления текущей ситуации", – добавил испанский Минздрав.

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Там подчеркнули, что считают "бессмысленным накапливать вакцины там, где нет проблемы" с распространением обезьяньей оспы, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Хотя в ЕС уже зафиксировали первый случай обезьяньей оспы, Европейский центр по предупреждению и контролю заболеваний пока считает риск распространения вируса для Европы низким.

Ранее Еврокомиссия призвала страны-члены Евросоюза поделиться со странами Африки вакцинами от обезьяньей оспы на фоне вспышки заболеваемости.

На него откликнулись в частности Франция и Германия.